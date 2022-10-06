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Україна

В окупованих Херсоні та Мелітополі прогриміли вибухи

15:59 6 жовтня 2022
дим

Сьогодні, 6 жовтня, зранку на окупованих росією територіях у Запорізькій та Херсонській областях країни неспокійно.
Зокрема, у тимчасово захопленому Мелітополі та районі, де окупанти оголосили мобілізацію, вранці лунають сильні вибухи, повідомив мер міста Іван Федоров.

«Зараз у північній частині міста піднімається густий дим. Подробиці уточнюємо», — написав він й опублікував відповідне відео.

Також вдень 6 жовтня пролунали вибухи у Херсоні, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Крім того, повідомляють про "прильоти" у районі населеного пункту Олешки та Антонівського мосту. Ця інформація поки що не підтверджена.


Станом на початок жовтня ЗСУ, за даними ОПУ, в Україні було деокуповано 1 534 населені пункти. З них 483 знаходяться на Харківщині та понад 50 — на Херсонщині.

Крім того, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що з Нової Каховки зникли всі окупанти.

«З Нової Каховки зникли орки. За попередньою інформацією, всіх відправили до Берислава, де «нічого не відбувається і паніки немає», — написав він.

Нагадаємо, з початку поточного місяця ЗСУ вже звільнили від армії росії понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області і контрнаступ триває.

Як повідомляли «ФАКТИ», за минулу бойову добу Сили оборони ліквідували 330 окупантів, 14 танків, 15 дронів та 26 ББМ. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила понад 61 тисячу своїх військовослужбовців.

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