Суд виніс вирок рашистському лейтенанту, який чинив безчинства на Київщині

В Україні суд засудив російського лейтенанта, який наказував грабувати мирних мешканців та руйнувати їх оселі на Київщині під час окупації. Його засуджено до 9 років позбавлення волі, повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram.

«За публічного обвинувачення Київської обласної прокуратури до 9 років позбавлення волі заочно засуджено лейтенанта — заступника командира роти по озброєнню однієї з військових частин збройних сил РФ. Його визнано винними у порушені законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Прокурори у суді довели, що на виконання злочинного наказу військового керівництва рф засуджений брав участь у збройній агресії в селі Лук’янівка Броварського району Київської області. Упродовж березня 2022 року він віддавав накази військовослужбовцям збройних сил РФ проникати до помешкань мирних мешканців та грабувати їх. Виконуючи накази лейтенанта, окупанти пошкоджували і руйнували приватні будинки та господарські споруди, танком переїхали легковий автомобіль.

Також за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановлено та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю одного з підрозділів повітряно-десантно-штурмового полку збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 5 березня 2022 року військовослужбовець рф в Ірпені за попередньою змовою з іншими невстановленими співслужбовцями здійснили обхід квартир багатоповерхівки. В одній із них військові РФ погрожували трьом жителям вбивством, стріляли над головою та біля ніг. Також заради розваги вони змушували цивільних пройти по замінованій частині лісу.

«Після цього одного з потерпілих, який на момент знущань знаходився у безпорадному стані зі зв’язаними за спиною руками, військовослужбовець РФ вбив, умисно розстрілявши з автоматичної зброї», — йдеться в повідомленні.

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