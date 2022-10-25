Видали себе зйомками для TikTok: близько сотні кадировців убито та поранено внаслідок удару ЗСУ під Херсоном (відео)

На лівому березі Дніпра в Херсонській області були знищені кадировці, які самі видали своє місцезнаходження, роблячи селфі та відео для TikTok.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. За його інформацією, частина бойовиків виїхала з Херсона на лівий берег Дніпра та зупинилася в одній з будівель. Там кадировці почали знімати фото та відео, показуючи, як вони там розмістилися та відпочивають.

«Сьогодні вночі вони там були знищені», — сказав Сергій Хлань та додав, що понад 40 кадировців загинули, а ще 60 були поранені.

Нагадаємо, що днями під Херсоном ліквідували російського військового, який входив до загону спеціального призначення «двадцятка».

Фото Pixabay

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