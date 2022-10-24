Обіцяв «перебити всіх укрофашистів»: під Херсоном ліквідовано спецпризначенця з «типово українським» прізвищем

У російських окупантів в Україні буває не лише «негативний» наступ або «жести доброї волі», а й смерті, які не завжди визнають на їхній батьківщині.

Днями в Україні загинув російський військовий, який входив до загону спеціального призначення «двадцятка» Денис Васильченко.





Російські пропагандистські ЗМІ написали про ліквідацію спецпризначенця.



Журналісти зазначають, що загиблий розумів, що у нього «типово українське» прізвище, тому за будь-якої нагоди заявляв, що він — «патріот своєї країни» і «підтримує володимира володимировича».



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На жаль, росіянину з українським прізвищем не вдалося усвідомити свої помилки. Васильченко загинув 19 жовтня на території селища Дудчани Херсонської області. Він уже п'ятий із «двадцятки» спецпризначенців.

Раніше «ФАКТИ» писали про ліквідацію 19-річного російського окупанта, якому після строкової служби дуже «захотілося стати контрактником».

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