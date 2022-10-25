Титуловану російську легкоатлетку позбавили олімпійського «золота»

Спортсменів із росії продовжують позбавляти олімпійських нагород. Бігунка на спринтерські дистанції Наталія Антюх залишилася без «золота» Олімпіади-2012 у Лондоні на дистанції 400 метрів із бар'єрами після того, як незалежна організація по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU) дискваліфікувала її через порушення антидопінгових правил.

«Після висунутих звинувачень AIU, заснованих на даних Московської антидопінгової лабораторії (LIMS), російську спортсменку Наталю Антюх відсторонили від спорту через використання забороненої субстанції/методу. Її результати в період з 15 липня 2012 року по 29 червня 2013 року анульовані», — йдеться у заяві пресслужби організації.

Зазначимо, що це вже не перша медаль Лондона-2012, яку відібрали у спортсменки. Раніше, у 2017-му, збірна росії з Антюх у складі була позбавлена олімпійського «срібла» після того, як стало відомо про позитивну допінг-пробу у її партнерки Антоніни Кривошапки. Та й сама Наталя далеко не «свята» — у квітні 2021-го Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував росіянку на чотири роки (при тому, що вона завершила кар'єру в 2017-му) за аналогічне порушення, і результати спортсменки з 30 червня 2013 року також були анульовані.

Утім, незважаючи на всі відібрані титули, Наталя все одно може похвалитися титулами триразової чемпіонки світу та п'ятиразової чемпіонки Європи. У січні 2019 року вона була призначена головою комітету з фізичної культури та спорту Санкт-Петербурга, а також була висунута в кандидати державної думи рф 8-го скликання від партії пенсіонерів по Санкт-Петербургу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суд відібрав у збірної Росії звання чемпіонів світу та віддав титул Україні.

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