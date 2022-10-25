Тепло не поспішає залишити Україну: синоптики порадували прогнозом на найближчі дні

У середу, 26 жовтня, в Україні утримається осіння тепла погода.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, вдень очікується +12+18 градусів, на північному сході буде прохолодніше — до +9+12 градусів. Тепло буде і вночі — до +8+12 градусів, а на півдні — до +14 градусів.



Інтенсивніші опади у середу пройдуть у східних областях України, на решті території також буде волого, але дощі очікуються невеликими та лише місцями.

В Києві пройде невеликий дощ, максимальна температура повітря — до +14 градусів.

«Найближчим часом серйозних холодів не передбачається, дощі — періодично, плаватимуть тумани, температура повітря коливатиметься в теперішніх межах, тобто, все ж тепло», — додала синопткиня.

Раніше синоптики Укргідрометцентру зазначали, що майбутня зима в Україні може бути теплішою, з дуже низькою тривалістю холодноих періодов з мінімальною температурою -25 градусів.

Фото Pixabay

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