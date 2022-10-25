Популярний комік, зірка двох десятків серіалів Леслі Джордан загинув в автокатастрофі

У понеділок, 24 жовтня, у Лос-Анджелесі загинув в автокатастрофі відомий американський комік та співак Леслі Джордан. Як повідомляють місцеві ЗМІ, о 09:30 за місцевим часом автомобіль 68-річного актора врізався на швидкості у стіну житлового будинку. Медики, які прибули на місце, констатували смерть водія.

Пізніше представник поліції Лос-Анджелеса заявив журналістам, що, мабуть, Джордану стало погано в той момент, коли він керував своїм BMW. Що це було — інсульт, інфаркт, непритомність — покаже розтин. З упевненістю можна сказати поки що те, що Леслі був зовсім тверезий.

Леслі Джордан народився 29 квітня 1955 року в Чаттанузі, штат Теннессі. Його батько був майором армії США. Він загинув в авіакатастрофі, коли хлопчикові було 11 років. Вихованням Леслі займалася переважно мати. Вона всіляко підтримувала сина, хоч чесно зізнавалася, що не завжди його розуміє.

У 1982 році Джордан переїхав до Лос-Анджелеса. Він вирішив стати актором. При цьому була одна проблема — ріст Леслі становив лише 150 сантиметрів! Однак його почуття гумору та чарівність допомогли йому робити кар'єру.

Джордан став відомий переважно завдяки серіалам. Він знявся щонайменше у трьох десятках популярних серіалів, зокрема культових «Еллі Макбіл», «Вілл та Грейс», «Американська історія жахів». За роль Беверлі Леслі у «Вілл та Грейс» актор отримав премію «Еммі».

Протягом кількох років, особливо на початку своєї голлівудської кар'єри, Джордан страждав на алкогольну залежність. У віці 27 років він вирішив вести щоденник, бо почав страждати на провали пам'яті. У результаті Леслі вдалося позбутися небезпечної звички. З 1997 року він не вживав спиртне. До речі, Джордан допоміг упоратися з тією самою проблемою знаменитому акторові Роберту Дауні-молодшому.

Леслі згадував, що був період, коли вони з Робертом разом винаймали квартиру в Лос-Анджелесі. І обидва не просихали. Потім їхні шляхи розійшлися. Вони зустрілися знову на зйомках серіалу «Еллі Макбіл». І Дауні-молодший не міг пригадати, звідки йому так знайомий Джордан!

Комік був відкритим гомосексуалістом. Він дуже багато робив для різних організацій, які ведуть боротьбу зі СНІДом та сам вів роз'яснювальну роботу у соцмережах.

Коли почалася пандемія коронавірусу, Джордан почав багато писати про ковід, закликав носити маски, вакцинуватися і дотримуватися всіх заходів захисту. Його сторінка в Instagram мала велику популярність. Число підписників складало на день загибелі актора 5,8 мільйона людей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть популярної американської актриси Енн Гейч. На початку серпня вона розбилася на своїй машині у Лос-Анджелесі.

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