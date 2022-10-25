Підуть роки: стало відомо, скільки часу потрібно росії для відновлення довоєнного запасу ракет

Росії знадобиться 5 років для відновлення запасу високоточних ракет, що існував до повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє джерело в силових органах, пише «Українська правда».

«Їм п’ять років треба на відновлення запасу станом на лютий цього року. Санкції тримають їх без складових», — повідомило джерело.

Джерело уточнило, що росіянам все ж вдається «потрошки» виробляти ракети зі старих запасів, але «це інші темпи та обсяги».

Як писали «ФАКТИ», раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що атаки українських міст іранськими дронами ще можуть тривати довгий час.

Глава ГУР додав, що говорити, скільки в росії ще залишилося іранських дронів, не зовсім коректно, тому що вони постійно їх замовляють. Іран нібито постачає дрони-камікадзе партіями. Наразі, за його даними, окупанти атакують мирні міста дронами вже з другої партії.

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