«Має бути зруйнований»: Буданов про долю Кримського мосту

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, який вважає, що навесні 2023 року ЗСУ увійдуть до Криму, заявив, що символ «русского мира» Керченський міст буде зруйновано.

Про це він сказав в інтерв'ю «Українській правді».

«Можу лише сказати, що Кримський міст зазнав дуже сильних руйнувань. Цей міст — один з символів „русского мира“. Крейсер „Москва“ пішов на дно, Кримський міст фактично теж. Це всі знаки, які говорять про те, що не так вже й і довго цьому режиму залишилося», — наголосив він.

Буданов також заявив, що українська розвідка не причетна до вибуху на мості.

«Знаєте, я ставлюся до цього не до кінця серйозно. Точно не згадаю назву, але одне з найбільших друкованих видань комуністичної партії Китаю опублікувало статтю про те, що росія звинувачує в цьому Україну з дуже високим рівнем скепсису у цих звинуваченнях. Кримський міст — це той символ, який буде зруйнований. Коли повернеться Крим, цей міст перестане існувати. Ця транспортна артерія справді нікому не потрібна», — додав Буданов.

Нагадаємо, вибух на Кримському мості стався вранці 8 жовтня. За даними росії, загинули 4 людини. СК рф заявила, що організаторами вибуху є Кирило Буданов, співробітники військової розвідки України та її агентура. За словами президента Зеленського, Україна вибух «точно не замовляла».

Ще однією темою, якої торкнувся в інтерв'ю Буданов, стали атаки «шахедами» по українських містах. На жаль, такі атаки, на думку головного розвідника країни, можуть тривати ще довгий час.

«Терор з використанням „шахедів“ насправді може бути ще довго. А ось з використанням ракет — ні, тому що запаси майже вичерпані. Що стосується „Іскандерів“ — це близько 13% залишилося, по ракетах типу „Калібр-ПЛ“, „Калібр-НК“ — це близько 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканний запас — Авт.)», — пояснив Буданов.

Глава ГУР підкреслив, що говорити, скільки в росії ще залишилося іранських дронів, не зовсім коректно, тому що вони постійно їх замовляють. Іран нібито постачає дрони-камікадзе партіями. Наразі, за його даними, окупанти атакують мирні міста дронами вже з другої партії.

«Станом на 22 жовтня вони застосували близько 330 „шахедів“. З них, наскільки я пам'ятаю, 222 були збиті. Інші тією чи іншою мірою дійшли до своїх цілей — не завжди до своїх, іноді десь поруч, але 30% дронів доходять до цілей. Одноразове постачання партії — це близько 300 одиниць», — сказав Буданов.

За його інформацією, росія замовила в Ірану близько 1700 всіх типів дронів, які ще треба виготовити.

Буданов наголосив, що ППО успішно знищує дрони — зараз уже збивається 70% іранських безпілотників.

Як повідомляли «ФАКТИ», окрім дронів-камікадзе, Іран готовий постачати кремлю також ракети класу «земля-земля», призначені для використання проти українських міст та позицій військ. За даними розвідки, іранська оборонна промисловість готує першу партію балістичних ракет малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів, а також дрони «Мохаджер-6» та велику кількість «Шахед-136».

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