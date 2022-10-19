В Маріуполі, де влітку цього року окупанти збиралися влаштувати пропагандистське шоу — судилище над захисниками «Азовсталі», готується ще біль зухвала акція.

Як повідомляє радник маріупольского мера Петро Андрющенко, на вулицях окуповано міста й досі знаходятьтся тіла українських бійців, яких окупанти забороняють ховати.

«Фактично, це єдині тіла загиблих у місті, які досі лишаються на вулицях, правда, здебільше в „мертвих“ мікрорайонах. Але. Навіть родичам загиблих, які приїзжали в Маріуполь, не надали дозволу на поховання. Не ховаючись окупанти кажуть, що це „в назидание и устрашение“. Березень, квітень, травень — місяці загибелі. Що з тілами наших Героїв можете уявити», — пише Андрющенко.

За його інформацією, окупанти готують цинічну провокацію — зйомки великого сюжету з жахливими кадрами поводження з тілами українців. Сюжет має готувати Олексій Моісеєнко, який вже «продав» одному з російських телеканалів «права» на ці відео.

«З росії йому передають спеціальну апаратуру та камери для додаткової зйомки та монтажу. Тому скоро на нас чекає потужна інформаційна атака з боку ворога. Маємо бути готові. Морально. Це не перша та не остання атака ворога, яка на нас очікує. Як піде — не дивиться. Не звертайте уваги. Немає потреби в цьому, аби оцінити всю нелюдяність росіян», — додав він.

Нагадаємо, що під час останніх обмінів в Україну вдалося повернути українських військових та цивільних, зокрема, й тих, хто був у Маріуполі.

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Ілюстративне фото

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