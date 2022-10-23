Зірка серіалу «Коли ми вдома» показала брата-поліцейського, що перебуває у полоні у рашистів

Відома українська акторка Альона Алимова опублікувала фото свого брата, який перебуває у полоні у російських загарбників.

«На фото я і мій брат @portnoi.aleksei фото зроблено в 2021 році перед Пасхою. Льоша приїхав до Києва з Маріуполя проходити навчання на поліцейського. Сьогодні 225 ДЕНЬ його полону, наших сподівань та молитв. Зовсім нещодавно з ним дозволили переписку, я раділа крізь сльози. Портний Олексій Ілліч. Працівник Національної поліції України. Патрульний поліцейський, який лише 5 місяців проходив службу. Поїхавши 10 березня на евакуацію мирного населення Маріуполя, потрапив у полон. І вже 7 місяців перебуває там. Жодна організація не дає відповіді. Я хочу попросити всіх зробии максимальний репост, щоб начальство та відповідні органи звернули увагу @ministry_of_defense_ua. Ті, хто бережуть наш спокій, повинні перебувати вдома і нести службу», — написала вона в Instagram.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент України Володимир Зеленський різко розкритикував Червоний хрест через ситуацію з українськими полоненими. Також нещодавно Україна звільнила з полону 108 українок.

А радник маріупольского мера Петро Андрющенко заявив, що на вулицях окуповано міста й досі знаходятьтся тіла українських бійців, яких окупанти забороняють ховати.

Також днями правозахисники повідомили, що окупанти, які відступають на Херсонщині, вивозять українських полонених у невідомому напрямку.

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram