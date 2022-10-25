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«Мрії приведуть тебе туди, куди ти хочеш»: TAYANNA в весільній сукні заінтригувала прихильників

20:08 25 жовтня 2022
TAYANNA

Співачка TAYANNA, яка нещодавно розповідала про болісний розрив із коханим, спантеличила прихильників. На своїй сторінці в Інстаграм вона з’явилася в образі нареченої. Тетяна (справжнє ім’я виконавиці) опублікувала фото, на якому позує в розкішній білій весільній сукні.

«Мрії приведуть тебе туди, куди ти хочеш. Мрій, як вмієш, щиро від чистого серця…» — написала під світлиною TAYANNA.

А в сторіс артистка додала ще одну чорно-білу світлину у сукні та у фаті.

Прихильники співачки в коментарях розмірковують, що це може означати: Тетяна зібралася заміж, хто ж її наречений чи артистка взяла участь у весільній фотосесії, чи знялась в новому кліпі в такому образі.

Але їхні питання і здогадки співачка залишила без коментарів.

Раніше Анна Трінчер зізналася, скільки коштувала її весільна сукня.

Нагадаємо, нещодавно TAYANNA разом із Вірою Брежнєвою випустили спільну пісню «Вишиванка».

Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

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