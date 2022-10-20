Віра Брежнєва змінила ім'я та заспівала з Tayanna

Співачка Віра Брежнєва, яка під час війни створила волонтерський штаб у Польщі, разом із Тетяною Решетняк (Tayanna) випустили спільну україномовну пісню. Артистки представили нове прочитання відомої ліричної пісні поета Миколи Сома та композитора Оскара Сандлера «Вишиванка». Також Віра та Тетяна представили чорно-білий кліп, знятий під час запису пісні у студії.

«VERA x TAYANNA. Вишиванка. Код нації», — так підписали спільну публікацію співачки.

Обкладинку пісні створила вишивальниця Софія Гольдман-Манастирська у старовинній техніці «ланцюжок», поширеній у західних регіонах України та Сумській області.

Нову роботу Віра представила під новим ім'ям — Vera, відмовившись від псевдоніма «Брежнєва», під яким вона розпочинала свою кар'єру в групі «ВІА Гра» і стала широко популярною на території росії, де жила останні роки.

Раніше в одному з інтерв'ю Віра навіть заявила, що не вважає себе українською співачкою, оскільки в її репертуарі не було українських пісень. Тоді Брежнєва отримала багато хейту.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну Віра покинула росію, засудила агресію і зайнялася волонтерством.

Після 24 лютого вона випустила пісню українською мовою «Неадекват».

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