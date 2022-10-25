Дружина Андрія Бєднякова вперше показала новонародженого сина

Дружина телеведучого Андрія Бєднякова акторка Анастасія Коротка, яка нещодавно вдруге стала мамою, показала новонародженого сина. Він з’явився на світ у США, куди жінка із семирічною донькою поїхала через війну. Першу світлину малюка Анастасія опублікувала в Інстаграм та зізналася, що їй важко одній доглядати за дітьми.

Попри складнощі Коротка не втрачає почуття гумору. Вона пожартувала на рахунок сильної жінки та показала іронічне фото, як саме виглядає ця сама сильна жінка, якою її вважають прихильники.

«На першому фото: „Щасливе немовля спунькає“. На другому фото: „Щаслива мамка о*єрєває“ Це відповідь на всі ваші смс: „Яка ви сильна жінка“. Дякую що вірите в мене більше, ніж я в себе!», — написала Анастасія.

Також Анастасія подякувала усім за підтримку.

Андрій не оминув увагою допис дружини. «Довго чай ще чекати?», — пожартував Бєдняков.

Раніше «ФАКТИ» також повідомляли про те, що телеведуча Марія Мельник вперше стала мамою.

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

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