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Андрій Бєдняков, який став батьком удруге, показав перше фото новонародженого

11:17 20 жовтня 2022
Андрій Бєдняков

Відомий український телеведучий, блогер, а зараз волонтер Андрій Бєдняков вдруге став батьком. Його дружина — актриса Настя Коротка народила сина. Радісною новиною щасливий батько поділився в Інстаграм і показав перше фото малюка, його крихітну ніжку.

«Ласкаво просимо, козаче! Така в мене традиція — пропускати появу дітей. Вибач, що я далеко. Але роблю все, щоб тобі не було потім соромно дивитись у вічі батькові. Дякую за сина, найкраща мама», — зворушливо підписав фото Андрій.

Дитина з'явилася на світ у США, куди дружина Бєднякова разом із їхньою семирічною дочкою переїхала через російське вторгнення в Україну.

Про поповнення у сім'ї Анастасія повідомила у соцмережах незадовго до народження дитини. Нещодавно дружина Бєднякова відзначила день народження. Шоумен оригінально привітав її, опублікував кумедні фото.

Фото instagram.com/biedniakov

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