Відома телеведуча Марія Мельник вперше стала мамою

Телеведуча Марія Мельник, яка вела програму «Ранок з Україною», вперше стала мамою. Малюк народився у Кропивницькому перинатальному центрі. Про це телезірка повідомила у соцмережах і показала перше фото з малюком.

«Наш красень. Ми так довго чекали на зустріч з тобою. Трохи пізніше поділюсь, що і як. І, нарешті, наша відповідь на „Як справи?“ — Народила», — написала Мельник.

Пізніше Марія Повідомила, що їх із сином виписали з пологового. Молоду маму прийшли привітати родичі та друзі. Саме під час першого виходу у світ зіркова мама розсекретила ім’я сина. Хлопчика назвали Михайликом.

«Ну от. Перший вихід Михайла Вікторовича у світ. Дякуємо усім за вітання. Я запам’ятаю цей день таким: коли ще дуже слабка і фізично боляче сміятися і плакати від щастя! Але з такою силою силенною люблячих, класних, світлих людей інакше неможливо», — написала Марія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що модель і телеведуча Вікторія Маремуха також нещодавно народила первістка.

А телеведучий Андрій Бєдняков став батьком удруге.

Фото instagram.com/mariia_melnik

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