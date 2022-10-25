Говорячи про ракетну зброю, треба розуміти, що передовсім, вона ділиться на два типи. Перший тип — це та, яку можуть відновлювати. Другий — не мають змоги відновлювати. Пояснює військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Відновлювана ракетна зброя — це та, яку вони фактично виробляють. Крилата ракета «Калібр», Х-101, Х-59 та 9М723 і 9М728 оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) «Іскандер». Кажучи про цю зброю, сьогодні її виробляють невеликими серіями.

«Санкції, не дають їм змоги закуповувати досить велику номенклатуру, зокрема мікросхеми іноземного походження, необхідну для використання в цій ракетній зброї. Зараз росіяни отримують мікросхеми винятково у форматі контрабанди, яка здебільшого йде Таджикистаном. Через них вони отримують усе, що їм потрібно, але це зовсім інші строки виготовлення ракет», — зазначає Олександр Коваленко.

Експерт додає, що за наявності усіх комплектуючих, передусім контрабандних, протягом тижня росіяни можуть виробляти приблизно дві, максимум три крилаті ракети «Калібр». І це при тому, що під час повномасштабної війни рф проти України їм на добу потрібно 20−30.

Другий тип — невідновлюваний запас. Приміром, така гіперзвукова ракета як Х-47м «Кинджал» має у своєму складі понад 130 компонентів іноземного походження. Це електроніка, а саме інтегральні мікросхеми американського виробника. Фактично сьогодні виробництво Х-47м «Кинджал» зупинене.

Нагадуємо, що росія попередила Європу про можливе застосування ядерної зброї в Україні

Калібр (крилата ракета) — Фото з Вікіпедії

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