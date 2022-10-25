«Атласна спідниця та косуха — зухвало, але точно вас виділить»: стиліст розповів про модні експерименти восени

Одна із запорук більш цікавого та стильного образу — це саме мікс фактур. Але часто-густо стається так, що їх комбінують переважно однаково. Поганого в цьому нічого немає, проте інколи хочеться свіжості, оригінальності та виходу за рамки. Український стиліст Матвій Калугін розповів на конкретних прикладах те, як можна інтерпретувати по-новому вже звичне поєднання фактур. За його словами, це допоможе розширити горизонт сприйняття, дати натхнення та імпульс для креативу!

«Нейлон та в"язка — ми нерідко бачимо таке поєднання восени. Зазвичай, на в"язаний светр вдягають нейлоновий бомбер чи пуховик. Моя пропозиція: нейлонові штани, в"язаний светр або кардиган, можна також доповнити нейлоновою сумкою.

Шкіра та в"язка. Поєднання шкіряних штанів та об"ємного светру вже стало сучасною класикою ⠀Моя пропозиція: шкіряна сорочка, трикотажна спідниця, шкіряне взуття, сумка.

Овчина та денім. Переважно ми комбінуємо ці фактури у вигляді дублянки з джинсами ⠀ Моя пропозиція: сорочка з деніму, спідниця міді з овчини, дублянка, туфлі з овчини, сумка з деніму. Так, сміливо, але ж і дуже оригінально!

Твід та денім. Якщо десь 5 років тому комбінація твідового жакету з джинсами була дуже нетиповою та свіжою, то зараз вона перекочувала у класичне поєднання. Пропоную скомбінувати такий образ: твідова спідниця, джинсовка, взуття з деніму (можна просто обрізати низ джинсів та обгорнути ним чоботи".

Також, каже стиліст, можна поєднувати шкіру із сатином. Найчастіше ми спостерігаємо це поєднання у вигляді сатинової сорочки з шкіряними штанами. Матвій Калугін радить не зупинятись в експериментах. Еластичне шкіряне боді, атласна спідниця, косуха, сатинова сумка — зухвало, зате точно вас виділить.

Нагадаємо поради Матвія Калугіна щодо трендових суконь сезону осінь-зима 2022−23: Хочете викликати фурор — одягніть «силует тіла».



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