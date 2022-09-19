«Барви нашого прапору в тренді»: стало відомо, які кольори ви точно маєте носити восени

Відомий український стиліст Матвій Калугін — шалений фанат кольорів. З кожним роком він поповнює свій гардероб одягом дедалі екзотичніших відтінків. Тим, кому важко обирати кольори, стиліст дав поради, які точно стануть у нагоді модникам цієї осені та надихнуть на сміливі експерименти.

«Лавовий червоний — це ніби суміш червоного та бордового. Характерний та пристрасний відтінок, який витримають на собі лише найсміливіші! — вважає стиліст. - Якщо класичний фіолетовий вам не до вподоби, погляньте у бік такого варіанту, як сливовий. Його відтінок виглядає незвично та водночас солідно. Лаймовий колір не полишає подіумів вже котрий сезон поспіль! Для похмурих осінніх днів це справжнє спасіння. Також барви нашого прапору в тренді, то ж формула поєднання кольорів на осінь — жовтий та блакитний. Помаранчевий транслюватиме життєрадісність, відкритість, емоційність. Цей колір полюбляють творчі особистості, які не хочуть існувати „в рамках“. Рожевий „Барбі“, або ж флуоресцентна, холодна фуксія — шикарний відтінок, втім, будьте з ним обережними: він здатен відтягнути усю увагу на себе. Тож доцільно почати з однієї деталі в образі, хоч би як не вабили тотал барбі луки з показів Valentino».

Карамельний відтінок ідеально підходить для осені! Особливо виграшно, пояснює стиліст, виглядають у ньому вироби зі шкіри та хутра.

«Насичений зелений — без нього нікуди! Вже кілька сезонів поспіль не полишає Олімпу, і, схоже, в нього відкрилося вже кільканадцяте дихання».

А які кольори модні зараз у манікюрі, «ФАКТАМ» розповіла відома нейл-стилістка, призерка міжнародного конкурсу з нейл-арту Кармен Мірела.

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