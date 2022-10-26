Станом на ранок 245-ї доби героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню ворог не полишав спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, утримувати вже загарбані території України, а також завдавати руйнівних ударів по критичній інфраструктурі українських міст — минулої доби було атаковано понад 40 населених пунктів.

Одначасно, як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Бахмуту і 8 прилеглих населених пунктів.

Також, за уточненою інформацією, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих «кадирівців». В населеному пункті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об’єкти окупантів.

На фоні значних втрат на полі бою в рф шукають додаткові джерела їх заміщення, так, нині триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями. Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження.

Нагадаємо, що нині посилилися загрози і на ділянці кордону України з білоруссю, де також не виключене вороже вторгнення.

Фото Офісу президента України

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