Ніколи не пробачимо: Зеленський про вбивства українців ракетами держави-терориста рф
Щодня українці змушені боротися із терористами, які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя та долі наших співгромадян.
Про це у вечірньому зверненні 25 жовтня заявив президент Володимир Зеленський.
«Сьогодні стався черговий ракетний удар. У результаті в Дніпрі загинули двоє людей. Серед них вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано. Не пробачимо ніколи», — написав глава Української держави у своєму Facebook .
«Відплата буде справедливою і неминучою», — упевнений президент України.
У вівторок, 25 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. В результаті сталася пожежа на АЗС. Площа загоряння становила 300 кв.м. Мер міста Борис Філатов повідомив про мінімум двох загиблих — серед них вагітна жінка та оператор автомийки.
Нагадаємо, раніше вагітна жінка загинула під час обстрілу Києва іранськими безпілотниками.230
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