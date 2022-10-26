Ніколи не пробачимо: Зеленський про вбивства українців ракетами держави-терориста рф

Щодня українці змушені боротися із терористами, які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя та долі наших співгромадян.

Про це у вечірньому зверненні 25 жовтня заявив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні стався черговий ракетний удар. У результаті в Дніпрі загинули двоє людей. Серед них вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано. Не пробачимо ніколи», — написав глава Української держави у своєму Facebook .

Руйнування на АЗС

Згоріле авто

«Відплата буде справедливою і неминучою», — упевнений президент України.

У вівторок, 25 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. В результаті сталася пожежа на АЗС. Площа загоряння становила 300 кв.м. Мер міста Борис Філатов повідомив про мінімум двох загиблих — серед них вагітна жінка та оператор автомийки.

Нагадаємо, раніше вагітна жінка загинула під час обстрілу Києва іранськими безпілотниками.

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