Ізраїль врятував Україну: стало відомо, що ізраїльські ВПС розбомбили в Сирії завод із виробництва «шахідів»

Після початку активного застосування рф іранських дронів українці почали ставити питання про позицію Ізраїлю в нашій війні з агресором. Тим більше, що ЗМІ повідомляли про нібито відмову Тель-Авіва від надання Україні свого озброєння.

Проте, як стало відомо, днями сам Ізраїль завдав ударів по сирійському заводу, який займається збиранням «шахідів».

Про це у своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, крім заводу, було розбомблено також склад цих безпілотників і пошкоджено злітно-посадкову смугу.

Експерт зазначив, що складання дронів налагоджено також на території Таджикистану та самого Ірану, але останній має повний цикл виробництва, а в Сирії та Таджикистані велося лише збирання.

Крім того, зазначив Жданов, Ізраїль передає Україні систему боротьби з безпілотниками. За даними ЗМІ, «розумна» система Smart Shooter виявляє цілі за допомогою радара, а потім дуже точно визначає тип дрона та його місцезнаходження, щоб знищити за допомогою стрілецької зброї. Таким чином, Smart Shooter працює за принципом «один постріл — одне влучання».

Нагадаємо, Олег Жданов також попередив про можливість повторення потужних ракетних атак Росії за аналогією з 10 жовтня. Їхня мета — схилити Україну до переговорів.

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