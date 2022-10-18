Іран планує відправити в росію ще безпілотники та ракети для війни в Україні, — The Washington Post

Іран посилює свої зобов'язання щодо постачання зброї для нападу росії на Україну, за словами американських чиновників з безпеки, таємно погодившись відправити не тільки ударні безпілотники, але й ракети класу «земля-земля» іранського виробництва, призначені для використання проти українських міст і позицій військ, повідомляє washingtonpost.com. Крім того, іранські інструктори відвідали окуповані росією території України, щоб навчити росіян користуватися дронами.

За словами чиновників адміністрації Байдена, збільшення потоку зброї з Тегерана може допомогти компенсувати величезні втрати російської військової техніки в Україні, а також запаси високоточних боєприпасів, що швидко скорочуються. Вони використовувалися під час ударів рф минулого тижня по декількох українських містах.

ЗМІ останніми днями опублікували фотографії залишків іранських безпілотників, які застосовувалися для ударів по українських цілях, ставлячи під сумнів неодноразові заперечення Ірану щодо постачання такої зброї своєму союзнику росії. Представники Пентагону також публічно підтвердили використання росіянами іранських безпілотників, а також успіхи України у збитті деяких з них.

Очевидною ознакою розширення ролі Ірану як військового постачальника москві є те, що 18 вересня Тегеран направив офіційних осіб до росії для остаточного узгодження умов додаткових поставок зброї, в тому числі двох типів іранських ракет класу «земля-земля». Про це розповіли офіційні особи США, які уважно стежить за діяльністю Ірану в галузі озброєнь.

За даними розвідки, іранська оборонна промисловість готує першу партію ракет «Фатех-110» та «Золфагар», двох відомих іранських балістичних ракет малої дальності, здатних вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів. Якщо це буде здійснено, то це буде перша поставка таких ракет до росії з початку війни. Іран також готує нові поставки росії безпілотників — «десятків» додаткових «Мохаджер-6» і більшу кількість «Шахед-136».

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заявив, що «Ісламська Республіка Іран не надавала і не надаватиме жодної зброї для використання у війні в Україні. Ми вважаємо, що озброєння кожної зі сторін кризи призведе до затягування війни».

Та, за новими розвідувальними даними, повідомляє The Washington Post, більшість безпілотників, нещодавно використаних росією на півдні України, є іранського виробництва.

Експерти з ракетних озброєнь кажуть, що поява ракет класу «земля-земля» може дати росії нову потужну зброю в той час, коли сили Києва відвойовують захоплені території на великих ділянках південної і східної України, і ці успіхи частково зумовлені використанням артилерії, що постачається Заходом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що іранські дрони, які атакували столицю, пройшли модернізацію в росії.

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