Можливі «пара кривавих ударів»: Жданов назвав дати нових ракетних атак рф

До 15 листопада президент рф владімір путін може здійснити кілька масованих кривавих ракетних ударів по Україні — в масштабах 10 жовтня.

Його метою є схилити Україну до переговорів, вважає військовий експерт Олег Жданов.

«Цілком ймовірно, що якийсь запас ракет звозиться з місць зберігання, обслуговується, упорядковується і готується до наступного етапу ракетних ударів», — заявив він.

Жданов нагадав, що 15 листопада на Балі має відбутися саміт G-20.

«росії треба буде щось говорити. До 15 листопада путіну треба щось сказати. А що він може сказати? Що вони розв'язали війну, найкривавішу в Європі після Другої світової війни, наймасштабнішу на європейському континенті, і вони її продовжують?» З якою метою? Захоплення України та геноциду українського народу? Путіну потрібен результат. Результат, який він може продати G-20, — це переговори", — припускає військовий експерт.

Тому рф може вдарити по Україні, щоб спробувати схилити її до цих переговорів.

«До 15 числа нас може чекати ще кілька таких випадів з боку російської федерації, жорстких, кривавих і силових… Я не виключаю варіації на тему, що вони підбирають сили і можуть завдати масованого ракетного удару або повторити, скажімо, 10 жовтня… Як ми бачимо, вони лізуть зі шкіри, щоб хоч якось примусити нас до переговорів. При цьому росія не хоче навіть чути про те, щоб вивести свої війська з території України», — заявив Жданов.

Нагадаємо, що 10 жовтня росія здійснила масований ракетний удар по українських містах. За даними Генштабу Збройних сил України, удари завдавалися з акваторій Каспійського моря, а також Нижнього Новгорода. Зазначалося, що внаслідок обстрілу України російськими окупантами 10 жовтня загинуло 20 осіб, постраждали — понад 100. Україна досі вимушена відновлювати пошкоджену обстрілами енергетичну інфраструктуру.

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