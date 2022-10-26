Джамала повертається на польські «Танці з зірками»

Співачка Джамала, яка вибула з польських «Танців із зірками» після шостого ефіру, знову повертається в проект. Вона разом із партнером Яцеком Єшке вийде на паркет у фінальному шоу, а також заспіває одну із своїх композицій.

Про це Джамала розповіла в Інстаграм та показала, як готується до виступу у Варшаві. Співачка зізналась, що готує сюрпризи для глядачів.

«Цього тижня на вас чекає багато новин від мене. По-перше, я знову в тренувальному залі. Це мій останній тиждень на моїх благодійних „Танцях з зірками“ в Польщі, де я буду і танцювати і співати для вас. На вас чекає ще одна новина, про яку розкажу згодом», — заінтригувала Джамала.

Вона також привітала свого партнера Яцека, який нещодавно став батьком.

Нагадаємо, Джамала погодилася на участь у польському проекті, щоб під час ефіру збирати кошти для українців, постраждалих від війни.

Співачка зізнавалася, що їй було важко в Польщі без дітей, які перебували в родичів у Туреччині. Тому співачка прийняла рішення перевезти синів до Варшави.

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