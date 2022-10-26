Потеплішає до +20°: в Україну йде «старе бабине літо»

В Україні протягом 10 днів переважатиме тепла погода. Температура буде вищою за норму на 4−8 градусів. Подекуди стовпчики термометрів підніматимуться вище +20°.

Про це у коментарі «Телеграфу «розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, наприкінці жовтня, а також на початку листопада кількість опадів суттєво знизиться порівняно з останньою декадою місяця. На тлі теплої погоди, антициклонального синоптичного поля та з урахуванням значного зволоження ґрунту в Україні можливі тумани.

26 жовтня невеликий хвильовий циклон принесе у більшу частину областей дощі, на Лівобережжі місцями інтенсивні. причиною посилення вітру, а також невеликих дощів у північних, центральних та східних областях, проте вже з 31 жовтня атмосферний тиск знову підвищиться, а погода стабілізується", — зазначає Кібальчич.

За словами фахівця, у найближчі 10 днів температура повітря в Україні буде відносно високою. Вночі стовпчики термометрів покажуть +4°…+9°, вдень повітря прогріватиметься до +13°…+18°, на крайньому заході та на Одещині в окремі дні буде подолано позначку +20°.

«Таким чином, середньодобова температура перевищить середні багаторічні показники на 5−7°С, а в окремих містах ще більше. З урахуванням очікуваних умов, можна сприймати цей період як „старе бабине літо“, за яким зазвичай слідує перебудова атмосферної циркуляції на зимовий лад», — резюмував експерт.

Нагадаємо, синоптики вважають, що і зима в Україні всупереч усім сподіванням російських агресорів буде теплою.

Фото t. me/dnipropetrovskaODA/

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