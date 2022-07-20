Знову збрехав: путін заявив, що відвів війська від Києва «заради переговорів»

Кривавий кремлівський фюрер владимир путін, який неодноразово хвалився тим, що часто бреше задля досягнення потрібного ефекту, продовжує діяти в цьому ж стилі й зараз.

Так, напередодні «головний російський брехун» заявив, що відвів свої війська навесні від Києва для того, щоб нібито «створити умови для переговорів».

Про цю заяву «тотального брехуна» пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.



Цікаво, що російський диктатор також звинуватив Україну в нібито невиконанні стамбульських домовленостей, але яких саме не сказав.

«Для того, щоб створити ці умови (для переговорів), наші війська відійшли з центру України, з Києва. Київська влада відмовилася від виконання цих угод, хоча їх було практично досягнуто. Отже, кінцевий результат залежить, звичайно, не від посередників, а від бажання сторін виконувати досягнуті домовленості. Ми бачимо сьогодні, що такого бажання київська влада не має», — каже путін.

За його словами, оскільки українська влада нібито не бажає дотримуватись зобов'язань (при цьому не цілком зрозуміло, про що саме йдеться), то він і не збирається зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що нещодавно путін заявив, що росія нібито «ще і не починала» серйозних військових дій в Україні, чим чимало насмішив багатьох військових експертів — адже в нашій країні «кремлівський недостратег» встиг утилізувати кращі частини своєї армії та найновішу техніку. І тепер робить ставку на атаки мирних українських міст, сподіваючись, що люди вимагатимуть від влади перемир'я.

Водночас, керівництво нашої країни відмовляється від переговорів з ворогом — адже у світовій практиці не прийнято спілкуватися з терористами, які вбивають мирних людей.

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