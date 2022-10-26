Євросоюз готовий надавати Україні по 1,5 млрд євро допомоги щомісяця

У вівторок, 25 жовтня, у Берліні відкрилася міжнародна конференція з відновлення України. Звертаючись до її учасників, президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети та іранські безпілотники зруйнували вже понад третину енергетичного сектору нашої країни. Тим часом Україна досі не отримала жодного цента із програми допомоги на загальну суму 17 мільярдів доларів, яку обіцяли наші західні союзники.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила учасникам конференції, що Україні потрібно до 5 мільярдів євро щомісяця лише для покриття бюджетних витрат, зокрема виплати зарплат та пенсій. Вона заявила, що Євросоюз готовий фінансувати Україну у розмірі 1,5 мільярда євро на місяць, що становитиме близько 18 мільярдів євро за весь 2023 рік.

Фон дер Ляєн висловила сподівання, що таку ж допомогу Києву нададуть США. У наданні життєво важливої для України допомоги має взяти участь і МВФ.

Глава Єврокомісії особливо наголосила, що міжнародне фінансування відновлення України має здійснюватися на умовах проведення реформ, рівності статей та інклюзивності. Єврокомісія готова взяти на себе керування всією міжнародною допомогою, яка піде на відновлення України. Фон дер Ляєн також назвала російські удари по громадянській інфраструктурі України «актом чистого тероризму». Вона закликала ЄС та інші країни Заходу не дозволити росії знищити енергетичну інфраструктуру України.

Завданням конференції, зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц, є «створення плану Маршалла XXI століття». А його реалізація стане завданням цілого покоління. «Починати відновлювати Україну необхідно вже зараз, попри те, що війна ще вирує. Важливо планувати майбутнє України як демократичного члена ЄС, що процвітає, експортера зеленої енергії та високотехнологічної продукції», — додав Шольц.

Руйнівні бомбардування України за допомогою безпілотників канцлер назвав актом розпачу росії. Ці удари не зможуть стати на заваді українцям, які обрали свій шлях. «Історія Німеччини показала: відновлення можливе навіть після спустошливої війни», — сказав Шольц.

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