Колишньому голові Полтавської ОДА оголосили підозру в отриманні великого хабаря

Колишнього голову Полтавської обласної державної адміністрації (ОДА) підозрюють в отриманні великого хабаря у вигляді 176 тисяч євро та автомобіля преміумкласу.



Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.



Кримінальну справу порушено за епізодом 2017 року. За даними слідства, керівник ОДА за сприяння першого заступника та радника отримав від бізнесмена 176 тисяч євро. Натомість він обіцяв забезпечити перемогу компаній підприємця у державних закупівлях. Йшлося про обслуговування доріг місцевого значення за рахунок обласного бюджету.

Потім підозрюваний знову зажадав хабар й отримав автомобіль преміум-класу вартістю понад 7,5 млн гривень як подарунок на свій день народження.

А у січні 2018 року голова ОДА нібито зайняв у цього ж бізнесмена ще 85 тисяч євро.

Дії колишнього голови Полтавської ОДА кваліфіковані як здобуття неправомірної вигоди та шахрайство. Двох інших осіб підозрюють у пособництві.

На той час Полтавську область очолював Валерій Головко.

У лютому 2019 року у цій справі відбувалися обшуки у Полтавській ОДА. У березні 2019 року президент Порошенко ініціював відставку губернатора Полтавської області Валерія Головка та його першого заступника Андрія Песоцького, замішаних у гучному корупційному скандалі.

За кілька тижнів Головка звільнили з посади голови Полтавської ОДА.

Як повідомляли «ФАКТИ», раніше на хабарі попався чиновник Південного міжрегіонального управління Мін'юсту. Він отримував гроші від учасників виконавчих проваджень за прискорену процедуру зняття арешту з особистого майна.



Чиновники ДСНС також були помічені у системному одержанні хабарів від підприємців за погодження дозвільної документації.

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