«Барселона» зганьбилася на «Камп Ноу» та залишилася без плей-оф Ліги чемпіонів: відеоогляди матчів

У середу, 26 жовтня, відбулися ще вісім матчів 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, за підсумками яких слідом за «Баварією», «Брюгге», «Манчестер Сіті», «Наполі», «Реалом», «Челсі», «ПСЖ», «Бенфікою» та дортмундською «Боруссією» путівки до плей-оф турніру достроково вибороли «Ліверпуль», «Порту» та «Інтер».

Група А

«Аякс» (Нідерланди) — «Ліверпуль» (Англія) — 0:3 (Салах, 42, Нуньєс, 49, Елліотт, 52).

Гол Мохамеда Салаха не лише виявився переможним для мерсісайдців, а й став для єгиптянина вже шостим на нинішньому груповому етапі Ліги чемпіонів, що робить його найкращим бомбардиром турніру разом із Кіліаном Мбаппе із «ПСЖ».

«Наполі» (Італія) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 3:0 (Сімеоне, 11, 16, Естігор, 81).

Становище команд: 1. «Наполі» — 15 очок; 2. «Ліверпуль» — 12; 3. «Аякс» — 3; 4. «Рейнджерс» — 0.

Група В

«Брюгге» (Бельгія) — «Порту» (Португалія) — 0:4 (Таремі, 33, 70, Еванілсон, 57, Еустакіо, 60). На 51-й хвилині Ланг («Брюгге») не реалізував пенальті.

За чотири попередні матчі групового етапу «Брюгге» не пропустив жодного м'яча, а в домашньому поєдинку з «Порту» — відразу чотири. Мабуть, на підопічних Карла Хуфкенса так негативно вплинув достроковий вихід до плей-оф Ліги чемпіонів. До речі, українець Роман Яремчук спостерігав за ганьбою своїх партнерів із лави запасних, а ще один наш співвітчизник Едуард Соболь узагалі не потрапив до заявки на гру.

«Атлетико» (Іспанія) — «Байєр» (Німеччина) — 2:2 (Карраско, 22, Де Пауль, 50 — Діабі, 9, Хадсон-Одої, 29). На 90+9-й минуте Карраско («Атлетико») не реалізував пенальті.

Становище команд: 1. «Брюгге» — 10; 2. «Порту» — 9; 3. «Атлетико» — 5; 4. «Байєр» — 4.

Група С

«Інтер» (Італія) — «Вікторія» (Чехія) — 4:0 (Мхітарян, 35, Джеко, 42, 66, Лукаку, 87).

«Барселона» (Іспанія) — «Баварія» (Німеччина) — 0:3 (Мане, 10, Чупо-Мотінг, 31, Павар 90+5).

На матч у Барселоні каталонська команда виходила, втративши всі шанси на потрапляння до плей-оф Ліги чемпіонів (другий сезон поспіль, до речі). Цей факт, мабуть, настільки засмутив підопічних Хаві, що вони безвільно поступилися «Баварії». А мюнхенці, навпаки, продовжили свою переможну серію з «Барсою» вже до шести матчів (різниця м'ячів — 22:4), причому у трьох останніх не пропустили жодного голу.

Становище команд: 1. «Баварія» — 15; 2. «Інтер» — 10; 3. «Барселона» — 4; 4. «Вікторія» — 0.

Група D

«Тоттенхем» (Англія) — «Спортинг» (Португалія) — 1:1 (Бентанкур, 80 — Едвардс, 22).

«Айнтрахт» (Німеччина) — «Марсель» (Франція) — 2:1 (Камада, 3, Коло Муані, 27 — Гендузі, 22).

Становище команд: 1. «Тоттенхем» — 8; 2. «Спортинг» — 7; 3. «Айнтрахт» — 7; 4. «Марсель» — 6.

Додамо, що завершальний тур групового етапу Ліги чемпіонів пройде 1−2 листопада.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шедевральний гол Мудрика у Глазго залишив «Шахтар» у боротьбі за плей-оф Ліги чемпіонів.

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