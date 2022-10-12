Рекорд Мбаппе та провал «Ювентуса» у Хайфі: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 жовтня, стартувала програма 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів, за підсумками якого путівку до плей-оф турніру гарантував собі «Манчестер Сіті».

Ліга чемпіонів. 4-й тур

Група F

«Шахтар» (Україна) — «Реал» (Іспанія) — 1:1 (Зубков, 46 — Рюдігер, 90+5).

«Селтик» (Шотландія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 0:2 (Вернер, 75, Форсберг, 84).

Німці після зміни тренера двічі обіграли найсильніший клуб Шотландії та значно збільшили свої шанси на вихід до плей-оф ЛЧ.

Становище команд: 1. «Реал» — 9 очок; 2. «Лейпциг» — 6; 3. «Шахтар» — 5; 4. «Селтик» — 1.

Група Е

«Динамо» (Хорватія) — «Зальцбург» (Австрія) — 1:1 (Любичич, 40 — Зайвальд, 12).

«Мілан» (Італія) — «Челсі» (Англія) — 0:2 (Жоржиньо, 21, з пенальті, Обамеянг, 34). На 18-й хвилині вилучений Томорі («Мілан»).

Усі лиха чемпіона Італії на арені «Сан-Сіро» розпочалися вже на 18-й хвилині, коли пряму червону картку отримав захисник Томорі. «Челсі», як і тиждень тому в Лондоні (3:0), свій шанс у протистоянні з «Міланом» не втратив.

Становище команд: 1. «Челсі» — 7; 2. «Зальцбург» — 6; 3. «Мілан» — 4; 4. «Динамо» — 4.

Група G

«Копенгаген» (Данія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 0:0. На 25-й хвилині Марез не реалізував пенальті, а на 30-й вилучений Гомес (обидва — «Манчестер Сіті»).

Команда Хосепа Гвардіоли після домашніх 5:0 у матчі з датчанами тиждень тому в Копенгагені без Ерлінга Холанда задовольнялася нульовою нічиєю, яка, втім, гарантувала «Манчестер Сіті» достроковий вихід із групи. Задля справедливості зазначимо, що колишня команда Олександра Зінченка на 25-й хвилині не реалізувала пенальті і цілу годину ігрового часу провела в меншості.

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Севілья» (Іспанія) — 1:1 (Беллінгем, 35 — Куассі, 18).

Становище команд: 1. «Манчестер Сіті» — 10; 2. «Боруссія» — 7; 3. «Севілья» — 2; 4. «Копенгаген» — 1.

Група Н

«Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — «Ювентус» (Італія) — 2:0 (Ацилі, 7, 42).

Перша за 20 років перемога «Маккабі» у Лізі чемпіонів поставила іменитий «Ювентус», який з останніх 10 поєдинків у всіх турнірах виграв лише три, на межу вильоту з Ліги чемпіонів. Та й за куди менш престижну перепустку до Ліги Європи підопічним Массіміліано Аллегрі ще доведеться поборотися.

«ПСЖ» (Франція) — «Бенфіка» (Португалія) — 1:1 (Мбаппе, 40, з пенальті — Жоау Маріу, 62, з пенальті).

Форвард Мбаппе не зумів принести парижанам перемогу в поєдинку лідерів групи, але з 31-м голом став найкращим бомбардиром «ПСЖ» у Лізі чемпіонів (у колишнього рекордсмена Едінсона Кавані — 30 точних ударів).

Становище команд: 1. «ПСЖ» — 8; 2. «Бенфіка» — 8; 3. «Ювентус» — 3; 4. «Маккабі» — 3.

У середу, 12 жовтня, у Лізі чемпіонів зіграють: група А — «Наполі» — «Аякс», «Рейнджерс» — «Ліверпуль»; група В — «Атлетико» — «Брюгге», «Байєр» — «Порту»; група С — «Барселона» — «Інтер», «Вікторія» — «Баварія»; група D — «Тоттенхем» — «Айнтрахт», «Спортинг» — «Марсель».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися онлайн матч Ліги Європи «Динамо» — «Ренн».

Фото Twitter PSG

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