Бенефіс Мессі в Парижі та поразка «Реала» у Лейпцигу: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 25 жовтня, відбулися вісім матчів 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, за підсумками яких слідом за «Баварією», «Брюгге», «Манчестер Сіті», «Наполі» та «Реалом» путівки до плей-оф турніру достроково здобули «Челсі», «ПСЖ», «Бенфіка» та дортмундська «Боруссія». У восьми матчах ігрового дня вболівальники побачили цілих 33 (!) голи.

Ліга чемпіонів. 5-й тур

Група F

«Селтик» (Шотландія) — «Шахтар» (Україна) — 1:1 (Якумакіс, 34 — Мудрик, 58).

«Лейпциг» (Німеччина) — «Реал» (Іспанія) — 3:2 (Гвардіол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 31 — Вінісіус Жуніор, 44, Родріго, 90+3, з пенальті).

Німці приголомшили чинного переможця турніру вже в дебюті, забивши за стартові 20 хвилин у ворота Куртуа, який повернувся на поле, два м'ячі. «Реал» без Модрича та новоспеченого володаря «Золотого м'яча» Бензема у заявці на гру перед перервою один м'яч відіграв, але незадовго до фінального свистка пропустив ще раз, зазнавши першої поразки у групі. Добре, що команда Карло Анчелотті ще раніше пробилася до плей-оф. А ось «Лейпцигу», щоб скласти компанію мадридцям, ще потрібно в останньому турі не програти у Варшаві «Шахтарю».

Становище команд: 1. «Реал» — 10 очок; 2. «Лейпциг» — 9; 3. «Шахтар» — 6; 4. «Селтик» — 1.

Група Е

«Зальцбург» (Австрія) — «Челсі» (Англія) — 1:2 (Адаму, 49 — Ковачич, 23, Хаверц, 64).

Лондонський гранд в Австрії продовжив до дев'яти матчів свою безпрограшну серію під керівництвом нового головного тренера Грема Поттера і достроково здобув путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«Динамо» (Хорватія) — «Мілан» (Італія) — 0:4 (Габбіа, 39, Леао, 49, Жиру, 59, з пенальті, Любічіч, 69, у свої ворота).

Становище команд: 1. «Челсі» — 10; 2. «Мілан» — 7; 3. «Зальцбург» — 6; 4. «Динамо» — 4.

Група G

«Севілья» (Іспанія) — «Копенгаген» (Данія) — 3:0 (Ен-Несірі, 61, Іско, 88, Монтіель, 90+2). На 90+5-й хвилині вилучений Хочолава («Копенгаген»).

Іспанці за останні півгодини відвантажили чемпіону Данії три м'ячі, оформивши виліт «Копенгагена» з єврокубків. І якщо команда Якоба Неєструпа ще зіграє в останньому турі проти «Боруссії», то для колишнього гравця «Шахтаря» Хочолави, вилученого з поля на останніх секундах поєдинку в Севільї, єврокубковий сезон уже завершено.

До речі, автор другого м'яча на арені «Рамон Санчес Пісхуан» Іско забив у Лізі чемпіонів вже за третій іспанський клуб. Раніше він вражав ворота суперників «Малаги» та «Реала».

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 0:0. На 58-й хвилині Марез («Манчестер Сіті») не реалізував пенальті.

Становище команд: 1. «Манчестер Сіті» — 11; 2. «Боруссія» — 8; 3. «Севілья» — 5; 4. «Копенгаген» — 1.

Група Н

«Парі Сен-Жермен» (Франція) — «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — 7:2 (Мессі, 19, 45, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Гольдберг, 67, у свої ворота, Солер, 84 — Сек, 38, 50).

У стартовому складі ізраїльської команди на матч на «Парк де Пренс» виявилося більше французьких футболістів (Батубінсіка та Корню), ніж у чемпіона Франції (Мбаппе). Ось, власне, і все, чим міг похвалитися «Маккабі», який, щоправда, незважаючи на розгромну поразку в Парижі. ще може поборотися з «Ювентусом» за путівку до плей-оф Ліги Європи.

До речі, нев'янучий Мессі проводить блискучий сезон у складі парижан: після «дубля» та гольових передач на Неймара і Солера у грі з «Маккабі» в активі аргентинця 23 результативні дії (11 голів та 12 асистів) у 16 матчах у всіх турнірах.

«Бенфіка» (Португалія) — «Ювентус» (Італія) — 4:3 (Антоніу Сілва, 17, Жоау, Маріу, 28, з пенальті, Рафа Сілва, 35, 50 — Влахович, 22, Мілік, 77, Маккенні, 79).

«Ювентус» у неймовірній «перестрілці» в Лісабоні продовжив свій жахливий виступ у євросезоні, не лише вилетівши з ЛЧ, а й уперше у своїй історії пропустивши три голи у першому таймі матчу Ліги чемпіонів.

Становище команд: 1. «ПСЖ» — 11; 2. «Бенфіка» — 11; 3. «Ювентус» — 3; 4. «Маккабі» — 3.

В середу, 26 жовтня, у Лізі чемпіонів зіграють: група А — «Аякс» — «Ліверпуль», «Наполі» — «Рейнджерс»; група В — «Брюгге» — «Порту», «Атлетико» — «Байєр»; група С — «Барселона» — «Баварія», «Інтер» — «Вікторія»; група D — «Тоттенхем» — «Спортинг», «Айнтрахт» — «Марсель».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги Європи АЕК — «Динамо».

Фото Twitter ФК «ПСЖ»

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