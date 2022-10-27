Футбольного фаната, який вирушив пішки на ЧС-2022 в Катар, посадили до в'язниці

Вболівальник «Реала» та збірної Іспанії Сантьяго Санчес не зміг безперешкодно дістатися місця проведення чемпіонату світу з футболу, який пройде з 20 листопада по 18 грудня в Катарі, повідомляє Marca з посиланням на Canal Internacional de Irán.

Чоловік вирушив до пішої подорожі з Мадрида ще 10 місяців тому, але після перетину кордону з Іраном зник. Родичі не могли зв'язатися з Санчесом, а посол Іспанії в Тегерані три тижні марно шукав інформацію про його перебування.

І ось стало відомо, що Сантьяго та його перекладач були затримані в прикордонному місті Сакез і доправлені до в'язниці в Тегерані. Поки що причина арешту не розголошується.

Під час подорожі, яку Санчес планував завершити 23 листопада в Досі (цього дня його улюблена збірна стартує на світовій першості матчем проти Коста-Ріки), він проходив по 15, а іноді по 30 км на день і регулярно спілкувався зі своєю родиною та друзями, але 2 жовтня перестав виходити на зв'язок. Останнє його повідомлення було відправлено з іракського Пенджвіна, лише за п'ять кілометрів від кордону з Іраном і недалеко від гори, де він збирався переночувати. «Трохи спекотно, але все добре», — написав тоді фанат-мандрівник.

Нагадаємо, що зараз в Ірані відбуваються масові протести проти влади країни після вбивства 22-річної Махси Аміні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер футбольний суперфан Парамон.

Фото Instagram

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