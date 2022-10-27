Чи візьмуть на військовий облік безробітних жінок-лікарів: роз'яснює юрист

Більша частина українок може добровільно ставати на військовий облік. Однак є й такі, хто повинен прийти до військкомату обов'язково, пише ТСН.ua.

В Україні був ухвалений закон про військовий облік жінок за спеціальностями із затвердженого Міністерством оборони переліку. Його 21 жовтня 2022 року підписав президент Володимир Зеленський. Водночас закон стосується також і тих жінок, які ніколи не працювали за спеціальністю.

Юристка громадської організації «Юридична сотня» Марія Звягінцева роз'яснила, навіть якщо наразі роботи у жінки немає або вона працює на іншій посаді, але має ту спеціальність, яка входить до переліку, однаково вона може ставати на облік.

Всі жінки можуть добровільно йти до військкомату. Обов'язковий військовий облік зараз є лише для медикинь.

Якщо жінка виявила бажання стати на військовий облік добровільно, вона повинна бути у віці від 18 до 60 років, підходити за станом здоров'я та мати одну з таких спеціальностей:

• телекомунікації та радіотехніка;

• хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

• метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

• інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія;

• харчові технології, технологія виробництва і перероблення продукції тваринництва;

• науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

• фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;

• забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

• біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

• стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

• облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

• ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

• психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення;

• видавництво та поліграфія.

Варто звернути увагу, що спеціальність визначається не лише наявністю відповідного диплома. Якщо у вас є запис у трудовій книжці про досвід роботи та КВЕДи фізичної особи-підприємця, ви також можете ставати на військовий облік.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні змінилася дата початку взяття жінок на військовий облік.

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