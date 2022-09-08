Військовий облік все ж може стати обов’язковим для певної категорії жінок

Найближчими днями будуть внесені зміни до останнього наказу Міністерства оборони України про військовий облік жінок. Зокрема парламент може зробити обов’язковим військовий облік лише для жінок-медиків. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За словами народного депутата, ймовірно, обов’язковий військовий облік стосуватиметься лише робітниць медичної галузі.



«Рада розгляне проєкт закону, який запропонував і підтримав профільний комітет, про постановку на військовий облік. Пропонується варіант обов’язкового обліку для жінок-медиків. Щодо інших військово-облікових спеціальностей, то вони матимуть винятково добровільний характер», -зауважив Федір Веніславський.

Раніше ми повідомляли думку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та заступника голови оборонного комітету Верховної Ради Михайла Забродського щодо термінів війни.

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