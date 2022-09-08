40.19 / 41.22 39.91 / 41.15
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Військовий облік все ж може стати обов’язковим для певної категорії жінок

13:05 9 вересня 2022
Жінки в армії

Найближчими днями будуть внесені зміни до останнього наказу Міністерства оборони України про військовий облік жінок. Зокрема парламент може зробити обов’язковим військовий облік лише для жінок-медиків. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За словами народного депутата, ймовірно, обов’язковий військовий облік стосуватиметься лише робітниць медичної галузі.


«Рада розгляне проєкт закону, який запропонував і підтримав профільний комітет, про постановку на військовий облік. Пропонується варіант обов’язкового обліку для жінок-медиків. Щодо інших військово-облікових спеціальностей, то вони матимуть винятково добровільний характер», -зауважив Федір Веніславський.

Раніше ми повідомляли думку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та заступника голови оборонного комітету Верховної Ради Михайла Забродського щодо термінів війни.

312

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полуниця

Чайна ложка цієї речовини замінить машину гною та інших добрив: що потрібно обов'язково додати до ґрунту на городі восени (відео)

Вбивство у банку

Весь одяг був у крові: у відділенні банку клієнт зарізав співробітницю фінустанови

Андрій Сичовий

У рашистському підполковнику, який потрапив у полон, впізнали цілого генерала

Симона Халеп із чоловіком Тоні Юруцем

Експерша ракетка світу розлучається з чоловіком-мільярдером через рік після пишного весілля

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту