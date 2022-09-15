Тепер офіційно: опубліковано наказ про постановку жінок на військовий облік

В Україні змінилася дата початку взяття жінок на військовий облік — оприлюднений наказ Міноборони про відтермінування обов'язкової постановки жінок до 1 жовтня 2023 року.

Наказом вносяться зміни до іншого документу Міноборони про обов'язкову постановку жінок відповідних спеціальностей на військовий облік. Тепер в наказі інший термін — до 1 жовтня 2023 року, раніше планувалося — із 1 жовтня 2022 року

Нагадаємо, згідно з наказом Міноборони, Головнокомандувач Збройних Сил України мав забезпечити взяття жінок відповідних спеціальностей та професій на військовий облік військовозобов’язаних з 01 жовтня 2022 року. Але велика кількість невизначеності в нормативній базі викликало багато обурення та непорозумінь.



Таким чином, 6 вересня 2022 року Міністр оборони підписав відповідний наказ, яким черговий раз відтермінували строк взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік — до 1 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, відстрочку від призову можна продовжити на 2 місяці, у Кабміні надали інструкцію.

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