На 100% захищений від зламу: створено перший український месенджер, який підходить і військовим

Команда стартапу з Києва Dober створила перший український месенджер. Розробники наголошують, що він підходить не тільки для цивільних користувачів, але й для військових — завдяки надійності захисту інформації. Планується, що найближчими днями його можна буде завантажити (безплатно) з Google Play на смартфони. Чим цей месенджер відрізняється від тих, що створені за кордоном і стали популярними по всьому світу? Про це «ФАКТАМ» розповів засновник стартапу Дмитро Оберемок.

«Надійність месенджера тестували „білі“ хакери»

— Всі популярні зараз месенджери прив’язані до номера телефону або адреси електронної пошти користувача, і це знижує надійність захисту його інформації (скажімо, повідомлень, файлів, які він відправляє по месенджеру), — розповів «ФАКТАМ» Дмитро Оберемок. - Щоб користуватися нашим месенджером, не потрібна реєстрація за допомогою номера телефону або адреси електронної пошти. Слід просто завантажити додаток і зареєструватися: придумати логін та пароль та ввести їх. Потім написати своє ім’я та нікнейм (за ним вас будуть знаходити в месенджері інші його користувачі).

Важливо, що інформація месенджера (тобто листування, фото, файли) зберігається не в телефоні користувача, а на нашому сервері. Спілкування по месенджеру надійно шифрується — зламати це шифрування навіть за дуже великий проміжок часу практично неможливо.

— Як ви це перевіряли?

— Для цього було залучено так званих «білих» хакерів (хакерів, які не займаються протизаконною діяльністю). Вони намагалися зламати шифрування даних на нашому сервері й не змогли впоратись із цим завданням.

Висока надійність нашого месенджера робить його підходящим для використання українськими військовими. Сподіваємося, що вони ним зацікавляться.

— Ви пропонували військовим співробітництво?

— Зараз шукаємо контактів з ними. Тут слід сказати, що інформація військових буде зберігатися не на нашому сервері, а на сервері армійського підрозділу, який захоче користуватися нашою розробкою. Сервер можна розмістити будь-де (аби тільки був доступ до Інтернету). Адміністратор (в цьому випадку призначений для цього офіцер або сержант. — Авт.) буде вирішувати, хто отримає доступ до спілкування в системі. Важливий момент: якщо виникне загроза того, що смартфон військовослужбовця може опинитись у чужих руках (тобто загроза потрапити в полон), то на такий випадок передбачено скидання налаштувань до заводських: одним рухом можна стерти всі налаштування, і вже ніхто (ні ворог, ні власник смартфона) не зможе увійти в месенджер.

— Цікавились, якими месенджерами зараз спілкуються військові?

— Так, переважно Signal. Він хороший. Особливо приваблива для армійців можливість обмінюватись тимчасовими повідомленнями — такими, які безслідно зникають через декілька хвилин після прочитання. Але слабким місцем цього месенджера є те, що він прив’язується до номера телефона користувача.

«Наш додаток для телефонів на системі Android вже готовий, зараз проходить модерацію в Google»

— Як у вас з’явилась ідея створити месенджер?

— Її підказав випадок: на початку минулого року стався короткочасний збій Google-сервісів. Через це не працювала пошта gmail. Моя дружина не змогла відправити робочі листи. Я тоді подумав: США, Японія, навіть росія мають свої сервіси для спілкування в мережі, а у нас в Україні — лише власна електронна пошта. Прикро стало: чим ми гірші? Ясна річ, що створення чогось масштабного, як, наприклад, аналог YouTube, потребує величезних інвестицій. Тому вирішили почати з чогось не надто витратного — месенджера.

— Яким був ваш перший крок з його створення?

— Ми склали список наших знайомих по всій Україні та ставили їм запитання, чи хотіли б вони користуватися українським месенджером і яким, на їхню думку, він має бути. На це пішло декілька місяців. Спираючись на побажання потенційних користувачів, зайнялися безпосередньо розробкою концепції та плану: хто має бути в команді, де взяти фінансування.

Ми розуміли: щоб придумати для функціонала месенджера щось зовсім нове, треба буди генієм або мислити зовсім не так, як всі, як, наприклад, Стів Джобс (на жаль, вже покійний засновник компанії Apple. - Авт.). Тож вирішили акцентувати увагу на двох речах: захисті конфіденційності спілкування та анонімності (анонімність — це те, про що я вже казав: реєстрація без прив’язки до номера телефону та адреси електронної пошти).

— За які кошти займаєтесь розробкою месенджера?

— Особисті. Частину потрібної суми дали батьки: продали певне майно. Стримали себе від купівлі за виручені гроші важливих речей і вклали в розробку месенджера. Тобто на це пішли гроші сім’ї. Плюс — кошти членів команди. До того ж дуже важливе їхнє терпіння: вони отримують у нас значно меншу платню, ніж могли б заробити в інших проєктах в якійсь компанії. Кишені в нас не глибокі, тож шукаємо інвесторів. Але в умовах війни це складно.

— Скільки користувачів зможе попервах обслуговувати ваш месенджер?

— Важко сказати. Ми орендували сервери ємністю пам’яті 8 терабайтів. Практика покаже, на скількох користувачів її вистачить.

Наш додаток для телефонів на системі Android вже готовий, зараз проходить модерацію в Google. Сподіваюсь, що найближчими днями, наш додаток вже можна буде безплатно завантажити в смартфони. А додаток для iPhone буде готовий десь за тиждень. Поки що за допомогою нашого месенджера можна листуватися і обмінюватися файлами. Але вже скоро по ньому можна буде й телефонувати.

На фото у заголовку: Дмитро Оберемок: «Ми розуміли: щоб придумати для функціонала месенджера щось зовсім нове, треба буди генієм або мислити зовсім не так, як всі, як, наприклад, Стів Джобс» (фото автора)

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