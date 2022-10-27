Викриття екс-начальника управління СБУ в Криму Кулініча: як українцям вдалося проникнути у фсб

В.о. очільника СБУ Василь Малюк розповів деталі затримання колишнього керівника Кримського главку СБУ Олега Кулініча. За його словами, наразі у Служби безпеки є неспростовні докази того, що підозрюваний працював на росію, зливав росіянам інформацію, в тому числі й секретну, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, СБУ наразі самоочищається, що важливо особливо в умовах війни.

«Якщо не виявити цих щурів на борту, то всі наші подальші операції щодо ворога приречені на провал», — зазначив він.

Малюк повідомив, що особисто затримав цього «крота».

«Було проведено безпрецедентну філігранну розробку і подальшу реалізацію, здійснено агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ. Ми здобули всі файли, де він реально доповідав до Москви інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в нашій країні, в Службі, як вони намагалися впливати на різні процеси», — розповів в.о. глави СБУ.

Як писали «ФАКТИ», директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов за пару годин до початку вторгнення РФ в Україну наказав знищити справи «особливої важливості» щодо Януковича, Медведчука та Порошенка.

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