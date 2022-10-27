Китай може захопити східну росію та відмовитися від Тайваню, — аналітик з нацбезпеки США Крейг Купер

Якщо Китай найближчим часом рушить у бік Тайваню, широкомасштабний конфлікт неминучий. Але якщо Китай захопить територію на північ, він отримає доступ до нових ресурсів і навіть заслужить міжнародну повагу за те, що допоміг прибрати з поля фігуру російського диктатора. Таку думку висловив у ЗМІ аналітик із нацбезпеки США Крейг Купер.

За його словами, багато століть Китай і росія не могли поділити свої кордони. І лише 2008 року офіційно домовилися. Однак, Китай може легко скасувати діючі угоди і вимагати, щоб рф повернула Владивосток, а також приблизно 23 000 квадратних миль колишньої китайської території, якою росія володіла з 1860 року.

Примітно, що Владивосток — військові та торгові ворота росії в Тихий океан, в Піднебесній досі називають старою китайською назвою міста Хайшеньвей, або «затока трепангу». У китайському суспільстві панує невдоволення угодами, що встановили північний кордон Китаю.

Також варто розуміти, що через кілька років на східних територіях рф просто не залишиться достатньої кількості етнічних росіян. Оскільки вони виїдуть на захід, в європейську частину федерації.

«Водночас, азійська росія має великі простори та багата на ресурси, здатні підживлювати підйом Китаю на десятиліття вперед. Зі зміною клімату похмурі східні землі можуть ще розквітнути, перетворившись на таку необхідну азійську житницю», — зазначає Крейг Купер.

Оскільки сьогодні всі чудово розуміють, що «друга армія світу» — міф і росія змушена випрошувати зброю в Ірану, то для стримування китайської військової агресії у московії банально немає сил і можливостей.

«Варіант „розібрати росію, що розвалюється, до кісток“ передбачає набагато більшу віддачу від інвестицій, ніж войовничий наступ на Тайвань у короткостроковій перспективі. росія ніколи не буде слабшою, ніж сьогодні, а відношення тайванців з часом цілком може змінитися», — резюмує Крейг Купер.

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