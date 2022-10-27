росія вербує афганських «командос» для війни в Україні: що це змінює на фронті, пояснює військовий експерт

Інформація про можливе вербування росією афганських «командос» розбурхала українців. Справа в тому, що з приходом талібів тисячі афганських спецназівців залишилися без роботи. Оскільки втрачати їм нічого, вони можуть погодитися поїхати воювати в Україну. Про це повідомляють джерела Sky News.

Йдеться про 20−30 тис спецназівців з Корпусу командос Афганської національної армії, які пройшли навчання на військових базах у Великобританії та США. З приходом «Талібану» командос, що залишилися, ховаються, щоб уникнути полону і страти. За підрахунками, в Україну можуть поїхати приблизно до 10 тис. військових.

Деякі з іноземних аналітиків вважають, що афганські командос можуть бути досить ефективними на полі бою.

Щоправда військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко не вірить у ефективність цих воїнів.

«У будь-який історичний період афганська армія представляла собою боягузливе збіговисько абсолютно профнепридатної маси. Не більше, не менше. А тому це повідомлення мене більше потішило, ніж насторожило», — каже Олександр Коваленко.

Також експерт ставить логічне питання — якщо росія, після того як не змогла забезпечити своїх чмобіків усім необхідним, готова платити гроші тим, кого складно доставити до рф, а їх потрібно буде одягнути, взути, озброїти та вирішити проблему мовного бар'єру, то що це, якщо не агонія?

«Побачимо, що це за воїни. Як до першого збитого іранського БПЛА, так і до першого ліквідованого афганського „командос“. Хоча, більш ніж впевнений, їх не буде, адже вони втечуть ще до відправлення до зони бойових дій», — резюмує Олександр. Коваленко.

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали: «У чому діди воювали: російським військовим видали «сучасні» онучі та «кирзаки»

Фото wikipedia

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