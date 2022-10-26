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путін розчарував Сі Цзіньпіна, який тепер відмовляється з ним розмовляти, — інсайдери

14:20 26 жовтня 2022
путін і Сі Цзіньпін

Як повідомляють кремлівські інсайдери 24 та 25 жовтня путін просив Міністерство закордонних справ росії організувати телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Ось тільки китайська сторона відмовила путіну у розмові. Раніше повідомлялось про те, що кремлівський диктатор просив політичного притулку в КНР.

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До речі, це не перша спроба глави кремля поговорити з лідером Китаю, яка завершилась провалом. Відмовили «китайські друзі», пославшись на відсутність важливого предмета для розмови.

На думку Сі Цзіньпіна і всього керівництва Китаю, путін зробив невиправну помилку: програв війну, яку сам і почав. Провали російської армії в Україні сприяли не лише обвалу міфу про «другу армію світу», а й перекреслили повагу Сі Цзіньпіна до путіна.

Обіцянки, дані главою кремля лідеру Китаю в Самарканді закінчити війну «перемогою» та нещодавній візит Патрушева до Піднебесної, з обіцянкою завершити гарячу фазу конфлікту максимально швидко, не знайшли не лише підтримки, а й розуміння китайського керівництва.

Нагадуємо про інтерв'ю військового експерта Олександра Коваленко «Скільки дронів-камікадзе залишилось у рф та які країни ще можуть постачати їй зброю».

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