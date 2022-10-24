Усіх на передову не відправлять: список хвороб, з якими українців точно не покличуть до армії

Попри те, що в Україні триває війна та діє режим воєнного стану, людей, які мають деякі хвороби, не можуть призвати до армії навіть під час загальної мобілізації, яка, можливо, триватиме й у 2023 році.

Перелік осіб, які не підлягають призову, визначено у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Хвороби, при яких не призивають до військової служби.

Щоб визначити чи придатний до військової служби, кожен призовник проходить повноцінний медичний огляд у профільних медичних фахівців.

Військовозобов'язані можуть бути визнаними тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я або повністю непридатними з виключенням з військового обліку відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Перелік захворювань, через які не призиватимуть до армії у мирний час, ширший за список хвороб для воєнного часу.

Нагадаємо, під час мобілізації військовозобов'язані мають прийти у військкомат навіть у тому випадку, якщо вони не отримали повістку.

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