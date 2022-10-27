Похолодання вже близько: синоптики попередили про зміну погоди

Найближчими днями в Україні буде тепло, як і раніше, а на початку листопада синоптики прогнозують суттєве похолодання.

За словами синопткині Наталії Діденко, найтеплішою буде субота, 29 жовтня. Вдень очікується до +13+19 градусів. Сильні опади та вітер не передбачаються.

У п'ятницю, 28 жовтня, також буде тепло — протягом дня очікується до +9+14 градусів, на півдні та заході України — до +13+18 градусів.

«Дощі в п'ятницю малоймовірні, але будуть тумани, в яких видимість знижуватиметься до 300−500 метрів, що для водіїв повинно бути особливим сигналом для подвійної уваги на дорогах. Вітер очікується західний, невеликий або помірний», — попередила синопткиня.

В Києві у п'ятницю буде вогко, без істотних опадів, порівняно тепло — до +13+14 градусів, а у суботу — до +16 градусів.

«На початку наступного тижня повітря стане холоднішим, вдень стовпчики термометрів крутитимуться поблизу +10+12 градусів. А в кінці наступного тижня, впродовж 4−6 листопада, похолодання посилиться, побільшає дощів», — додала Наталія Діденко.

Раніше завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інститут ДСНС України та НАН України Віра Балабух прогнозувала, що цієї зими тривалі періоди з сильним морозом малоймовірні. Найхолоднішим місяцем буде січень, втім, середня за місяць температура може на 2 градуси перевищувати кліматичну норму й коливатись у межах від +1+2 градусів на півдні країни до -2−3 градусів на північному сході та сході. У грудні середня за місяць температура може коливатися від -1−2 градусів до +3 градусів і вище.

Фото Pixabay

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