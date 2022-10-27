Сенат країни, яка прийняла найбільше українських біженців, ухвалив резолюцію про визнання влади російської федерації терористичним режимом. У документі також міститься заклик до міжнародної спільноти підтримати Міжнародний кримінальний суд у розслідуванні злочинів, скоєних в Україні. У голосуванні взяли участь 85 сенаторів, які підтримали резолюцію, повідомляє rmf24.pl.

«24 лютого 2022 року збройні сили російської федерації розв'язали звірячу війну проти України. Її мета — стерти з лиця землі суверенну країну і знищити український народ. Героїчне відстоювання незалежності українським народом викликало захоплення всього вільного світу, — йдеться в резолюції. — Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію і свободу. Російські окупанти тероризують мешканців українських міст, обстрілюючи цивільні об'єкти: дитячі садки, школи, театри та житлові квартали. Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених та мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, щоб виховати їх яничарами режиму. Вони депортують, переселяють і засилають українських громадян на далеку периферію росії».

Як зазначається далі, «всі ці акти державного тероризму нам добре відомі зі сторінок історії. Європейці повірили, що їм більше ніколи не загрожуватимуть геноцид та воєнні злочини. Тим часом, володимир путін та його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів. Тому росія має бути розгромлена і позбавлена можливості загрожувати своїм сусідам».

Крім того, Сенат Республіки Польща висловив вдячність усім установам та організаціям, які взялися за розслідування та документування злочинів, скоєних проти українського суспільства, і закликав міжнародне співтовариство надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду, який розслідує справи осіб, відповідальних за ці злочини.

Нагадаємо президент Польщі вважає, наївний той, хто вірить російській пропаганді про нацистів в Україні, це повна нісенітниця.

70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram