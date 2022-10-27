Вбивала кішок «на камеру»: у Рівному поліція зацікавилася 12-річною садисткою

Хтось рятує тварин навіть у нинішніх важких умовах. А хтось — наваки. Так, на Рівненщині поліцейскі за фактом жорстокого поводження з тваринами відкрили кримінальне провадження. Це сталося після того, як 12-річна дівчинка виклала у мережу відео зі своїми «подвигами».

Як повідомляє «Рівне онлайн», увагу правоохоронців привернули зоозахисники «UAnimals», які розповіли про жорстоке поводження з вуличними котами. Над тваринами знучалися та вбивали їх. Неповнолітня знімала це на відео та викладала у своєму телеграм-каналі, який згодом дівчинка видалила.

«Просимо вас розголосу даної ситуації. А також закликаємо батьків та дорослих привчати дітей до гуманного ставлення до тварин і пояснювати, як правильно з ними поводитись. Адже кожне життя важливе, а вбивство заради розваги — неприпустиме», — закликали зоозахисники.

Наразі у школярки вилучили мобільний телефон. Відомо, що сім’я дівчинки благополучна, а її саму характеризували лише позитивно…

Санкція статті передбачає покарання у виді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Утім, до особи, яка не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, можуть бути застосовані примусові заходи виправного характеру.

Нагадаємо, що під час окупації Київщини люди не лише рятувалися самі, а й вивозили тварин. Відомою стала історія про кицьку Глорію, яку вдалося зняти з сьомого поверху зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці. Для цього залучали рятувальників зі спецтехнікою.

Фото Pixabay

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