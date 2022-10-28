Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: поранено чоловіка, у місті руйнування

У ніч проти п'ятниці, 28 жовтня, ворог бив не лише по Дніпропетровщині, а й по Миколаївщині.

За інформацією очільника обласної ОВА Віталія Кіма, близько 01:00 Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300.

«Внаслідок ракетного удару зруйновано трьохповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено багатоповерхову новобудову, що розташована поряд. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення», — зазначив він.

Фото ДСНС

А напередодні вдень у Миколаєвському районі ворог завдавав ударів по території аквазони Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.

Близько 22:00 росіяни обстріляли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

«Новости Николаева» показують наслідки ворожих обстрілів та роботу медиків у місцях «прильотів».

Фото "Новости Николаева"

Фото "Новости Николаева"

Фото "Новости Николаева"

Ворог постійно обстрілює регіон ракетами типу С-300. Нещодавно одна з таких ракет поцілила у п’ятиповерховий житловий будинок в Миколаїві.

Фото ДСНС

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