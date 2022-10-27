У Генштабі ЗСУ повідомили про чергові авіаційні втрати ворога — за добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак. За попередньою інформацією, це Ка-52 «Алігатор» та штурмовик Су-25.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні.

Відзначається, що ворог продовжує обстріл позицій Сил оборони вздовж лінії зіткнення, а також здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку.

Протягом доби росіяни завдали три авіаційних удари та здійснив три обстріли з реактивних систем залпового вогню. На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 15 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

У Генштабі додали, що отримано підтвердження знищення двох ворожих складів боєпасів та понтонної переправи з військовою технікою противника на Херсонщині.

Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

«Залишається проблемним питання матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, відсутність теплих речей призвела до зростання кількості випадків на тимчасово зайнятій території Херсонської області крадіжок та мародерства військовослужбовцями збройних сил російської федерації. Мобілізовані військові, які прибули в район виконання бойових завдань, не пройшли відповідної підготовки, не мають практичних навичок застосування основних видів озброєння. Це призводить до значних втрат противника у живій силі», — зазначили у Генштабі.

Тим часом на Донецький та Новопавлівськи напрямки ворог перекинув озброєння та техніку, значна частина якого обмежено придатна або повністю непридатна до бойового застосування. Зокрема, йдеться про зняті з тривалого зберігання танки Т-62.

«Незадовільний стан військової техніки, що була знята зі зберігання та прибула на поповнення поточних втрат, став результатом непоодиноких випадків дезертирства та здачі в полон окупантів Силам оборони України», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що днями повідомлялося про перше збиття ворожої ракети «Калібр» за допомоги мобільного застосунку «єППО», який розробили вітчизняні ІТ-фахівці. Це відбулося на півдні України. Ракета летіла на дуже низькій висоті, і через особливості місцевого рельєфу локатори її не розпізнали. Однак завдяки пильним громадянам ракету вдалося помітити.

Фото зі сторінки Генштабу у соцмережах

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