Мемуари Гаррі: названо гонорар принца та дату виходу книги

Мемуари принца Гаррі побачать світ 10 січня 2023 року. Про це заявило американське видавництво Penguin Random House. Опубліковано фото обкладинки майбутнього бестселера. Все дуже лаконічно — портрет герцога Сассекського та два написи Prince Harry та Spare.

Мемуари будуть перекладені 15 мовами світу. Український та російський варіанти поки що не передбачені.

На цей час усталеного перекладу назви книги немає. «ФАКТИ» пропонують два варіанти — «Запасний» або «Зайвий». Обидва повною мірою відповідають положенню Гаррі в королівській сім'ї щодо черговості престолонаступництва і тих відчуттів, про які принц вже не раз розповідав. Він завжди відчував себе на інших ролях, а з появою у принца Вільяма дітей шанси Гаррі зайняти колись престол звелися до нуля.

В анонсі книги видавництві пише: «Коли ховали Діану, принцесу Уельську, мільярди людей ставили питання, що думають і відчувають юні принци, і як складеться їхнє подальше життя. Гаррі настав момент сказати своє слово в цій історії».

«Зайвий» з його різкою та безкомпромісною чесністю є знаковим виданням, повним розуміння, одкровення, самоаналізу та з працею набутого досвіду про вічну силу кохання, яке візьме гору над горем", — продовжує видавництво. Всіляко підкреслюється, що книга є «безкомпромісно чесною».

Як далеко ризикнув принц Гаррі зайти в цих одкровеннях, поки не ясно. Раніше планувалося випустити мемуари на світ наприкінці жовтня, проте померла Єлизавета II. З виходом книги вирішили почекати. Це дало привід для припущення про те, що герцог Сассекський захотів внести низку змін до тексту з поваги до пам'яті про бабусю.

За іншою версією Гаррі умовив видавництво перенести вихід мемуарів, оскільки вів переговори з батьком та старшим братом. Нібито він хотів, щоб Чарльз, ставши королем, надав дітям Гаррі та Меган титули принца та принцеси й дозволив використовувати звернення Його та Її Високість. Але Чарльз вирішив зачекати. Знову ж таки за чутками новий король хоче спочатку ознайомитися зі змістом мемуарів молодшого сина.

Як відомо, примирення між Чарльзом та Вільямом з одного боку та Гаррі з іншого боку не відбулося.

Букінгемський палац офіційно заявив, що не коментуватиме книгу герцога Сассекського.

Навряд чи варто сумніватися, що мемуари піднесуть нові скандальні подробиці з життя британської королівської родини. Penguin Random House повідомило, що Гаррі отримав за книгу гонорар у розмірі 20 мільйонів доларів! Погодьтеся, що такі гроші за одне ім'я платити ніхто не стане. Ці мільйони треба відпрацювати.

Поки що видавництво заявило, що частину гонорару принц вирішив пожертвувати двом благодійним організаціям. Фонд Sentebale отримає 1,5 мільйона доларів. Фонд WellChild — 300 тисяч доларів.

Sentebale був заснований Гаррі та наслідним принцом Лесото Сіісо з метою надання допомоги дітям та дорослим цієї африканської країни, у яких виявлено ВІЛ. WellChild — це британська благодійна організація, яка забезпечує догляд за важко хворими дітьми та підлітками вдома, а не в лікарні.

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