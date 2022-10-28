Без обмежень не обійтися: в Укренерго назвали області, де 28 жовтня відключатимуть світло

У п'ятницю, 28 жовтня, в Україні знову змушені обмежувати постачання електроенергії споживачам. Це робиться для того, щоб не допустити навантаження у мережі, повідомили в «Укренерго».

Вимикатимуть електрику у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

«Вже о 7.00 ранку Диспетчерський центр НЕК „Укренерго“ надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг застосування графіків обмеження електропостачання для промислових споживачів у всіх регіонах України.

Крім цього, у Центральному регіоні (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) додатково надано обсяги для застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів», — йдеться у повідомленні.

Вимушені обмеження також стосуватимуться побутових споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни, мережі яких найбільше постраждали цього тижня.

В компанії уточнили, що обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Обмеження дозволяють енергетикам якнайшвидше відновити пошкоджені енергооб'єкти та збалансувати енергосистему.



В Енергетичній компанії YASNO додали, що аварійні відключення, на відміну від стабілізаційних, неможливо передбачити, тому графіків щодо них не існує.

«Щоб дізнатися більше про відновлення світла у таких випадках, рекомендуємо звертатися до оператора системи розподілу. Наприклад, для клієнтів ДПЕК «Київські електромережі» працює чатбот: https://cutt.ly/NNlrQI4.

Поки триватиме ремонт пошкодженого енергетичного об'єкта, оператори системи розподілу тимчасово обмежуватимуть постачання світла.

Про подібні пошкодження та можливі графіки відключень можна дізнатися за допомогою чату YASNO online: https://t.me/Yasnoonlinebot", — йдеться в повідомленні.

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