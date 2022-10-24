Зменшити навантаження на електромережі: де відключатимуть світло у понеділок, 24 жовтня (список)

Для підтримки стабільної роботи енергосистеми України в «Укренерго» у понеділок, 24 жовтня, знову запроваджують тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії. Вимикатимуть електрику у Харківській, Полтавській, Сумській областях.

Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Найбільший обсяг обмеження буде використаний у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях, уточнили у компанії.

«Тримайте телефони зарядженими та передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам'ятайте, що ваше економне енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень», — йдеться у повідомленні.

У «ДТЕК Київські електромережі» повідомили, що у Києві стабілізаційні відключення застосовуватимуть лише у разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК «Укренерго».

Щоб мешканці могли заздалегідь підготуватись, ДТЕК публікує орієнтовний перелік вулиць, де в разі потреби буде обмежено електропостачання.



Також повідомляється, що можлива невелика похибка в часі приблизно 30−40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

У графіку можливі зміни.

В «Укренерго» вважають, що початок опалювального сезону у низці міст України має позитивно вплинути на споживання українцями електроенергії.

Раніше «ФАКТИ» писали, як мешканцям багатоповерхівок підготуватися до майбутніх блекаутів у містах.

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